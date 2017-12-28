НЛО на днях возле МКС наблюдал за заменой солнечных панелей
28 декабря 2017, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
26 декабря камера МКС засекла непонятный объект, который вёл наблюдения за тем, как меняют солнечные панели, а если быть точнее, то фотоэлектрические преобразователи в них.
Об этом сообщает американское сообщество уфологов. НЛО напоминало светящуюся сферу огромных размеров.
Оно внимательно "наблюдало" за работой астронавтов в течение 20 минут, после чего развернулось и улетело, сообщает "ВладТайм".
Ученые заявляют, что причиной появления гигантского шара мог стать так называемый «солнечный мираж», появившийся в следствии отражения света от панелей МКС.