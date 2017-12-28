Ученые предполагают, что марсианская жизнь находится под поверхностью планеты

Разумная жизнь на Красной планете есть, но искать ее нужно не на поверхности. Ученые предполагают, что марсиане спрятались глубоко под поверхностью планеты, где условия мягче.

Марс имеет разряженную атмосферу, в отличие от Земли. Она не могла защитить поверхность от радиационного излучения на протяжении миллиарда лет. По этой причине на Марсе невозможен фотосинтез. В связи с этими обстоятельствами, вся жизнь на Красной планете может быть сосредоточена только глубоко под землей, сообщается в Nature Geoscience. Специалисты отмечают, что гидротермальные условия в толщах пород Марса могут быть более мягкими, чем на поверхности.

В 2008 году марсоход Spirit зафиксировал на Марсе гидротермальную активность, указывающую на наличие воды. А в 2020 году NASA собирается отправить на Красную планету очередную машину для изучения грунта.

Ранее уфолог заявил о якобы пушечном ядре, которое они обнаружили на Марсе. По словам охотника за НЛО, данный предмет свидетельствует о войне, которая когда-то произошла на Красной планете.