Камеры МКС зафиксировали объект, напоминающий инопланетный танк

Камеры, установленные на борту Международной космической станции, недавно зафиксировали нечто странное. Согласно некоторой информации, к МКС очень близко подлетел гигантский корабль пришельцев.

На кадрах видеозаписи можно рассмотреть очертания странного летающего объекта, который, совершенно очевидно, не был создан на Земле. Уфологи, изучившие ролик, утверждают, что форма летательного аппарата говорит о том, что это настоящий космический танк, передает Anonsens.

Некоторые специалисты начали бить тревогу – якобы не исключено скорое нападение на МКС. Есть данные о том, что ученые NASA уже знают о такой угрозе, однако не хотят пугать землян.