На трассе под Кемерово водитель снял на видео НЛО

В Кузбассе на трассе Новокузнецк – Бийск авторегистратор одного из автомобилей заметил в небе странное круглое пятно чёрного цвета, напоминающее НЛО. Оно пару секунд "провисело", а потом резко пропало.

Некоторые пользователи посчитали, что видеорегистратор, на который мужчина записал появление НЛО, мог дать сбой в работе, или это просто пылинка на нем. Другие предположили, что на кадрах настоящий инопланетный летающий корабль.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из США на территории Антарктиды зафиксировали странную гравитацию, мощность которой можно обнаружить лишь в космосе. Уфологи стали подозревать, что смогли найти гигантскую стоянку НЛО.