Обнародована информация о новогоднем вторжении инопланетян на Землю

Инопланетяне нападут на Землю 1 января. Такую информацию распространили любители уфологии. Одновременно в СМИ появились данные о том, что в Солнечную систему в скором времени войдет звездолет в форме сигары.

Охотники на НЛО регулярно публикуют сообщения о скором вторжении инопланетян. В очередном их прогнозе, с которым читателей познакомил британский таблоид The Sun, говорится, что это произойдет 1 января 2018-го. В статье утверждается: коварные пришельцы намерены воспользоваться тем, что человечество, увлеченное празднованием Нового года, не будет готово к нападению.









Интересно, что данную дату исследователи-энтузиасты якобы нашли в одной из работ ученого Филиппа Класса, который относился к уфологии крайне скептически. Скончавшийся в 2005 году Класс получил известность как редактор критического бюллетеня «Skeptics UFO Newsletter» и автор шести книг, в которых он последовательно опровергает аргументы сторонников существования инопланетных цивилизаций.









Ученый неоднократно подшучивал над самозваными экспертами, выдающими свои измышления за доказательства посещения Земли гуманоидами. Так, незадолго перед смертью Филипп Класс опубликовал завещание, в котором наложил на критиковавших его охотников на НЛО «уфологическое проклятие». Представитель официальной науки написал, что его оппоненты никогда не смогут узнать о пришельцах больше, чем они знают сейчас.

В дополнение к сообщению о «новогоднем блицкриге» инопланетян СМИ растиражировали новость о том, что в Солнечную систему якобы скоро войдет космический корабль в форме сигары. Уфологи, распространившие данную информацию, сослались на заявление британского физика-теоретика Стивена Хокинга.









Хокинг действительно верит в то, что люди не одиноки во Вселенной. В 2015 году он дал интервью испанской газете El Pais, в котором предрек появление пришельцев на Земле. По мнению ученого, это событие будет иметь большие последствия, чем открытие Америки Христофором Колумбом.

Физик предположил, что инопланетные гости могут оказаться воинствующими кочевниками, которые попытаются завоевать планету. При этом конкретную дату встречи землян с ними Стивен Хокинг никогда не называл. Также в его публичных выступлениях нет ни слова о сигарообразном звездолете, который разглядели в космосе уфологи.