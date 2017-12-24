Уфологи убеждены, что в Новый год инопланетяне нападут на Землю

Уфологи сделали резонансное заявление, которое привело в ужас землян. Эксперты полагают, что инопланетяне могут усыпить бдительность жителей Голубой планеты и напасть в самый неожиданный момент.

Специалисты сделали такой вывод, расшифровав заметки известного исследователя Филиппа Класса, который считает, что вторжение случится 1 января 2018 года.

Как отмечает портал Anonsens, в этот день большое количество жителей Земли будет праздновать наступление Нового года со своими семьями. Они будут чувствовать себя спокойно и даже не сразу заметят, что к их планете стремительно приближаются представители внеземных цивилизаций.

Скептики, однако, убеждены, что уфологи в очередной раз подверглись массовой истерии, а на самом деле праздник пройдет без инцидентов.