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Российский ученый: масоны в рамках миссии "Аполлон" искали на Луне хозяев Земли

20 ноября 2017, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российский ученый: масоны в рамках миссии "Аполлон" искали на Луне хозяев Земли
фото: pixabay.com

В СМИ появилась удивительная информация о настоящей причине создания американцами проекта по изучению Луны.

Российский ученый Александр Семенов убежден, что полет задумали масоны, имевшие определенную цель – якобы они хотели найти настоящих хозяев Земли. По мнению эксперта, наша планета в действительности принадлежит инопланетным сущностям.

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Российский ученый: масоны в рамках миссии "Аполлон" искали на Луне хозяев Земли

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Лидер Замбабве принял условия отставки

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