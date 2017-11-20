В СМИ появилась удивительная информация о настоящей причине создания американцами проекта по изучению Луны.

Российский ученый Александр Семенов убежден, что полет задумали масоны, имевшие определенную цель – якобы они хотели найти настоящих хозяев Земли. По мнению эксперта, наша планета в действительности принадлежит инопланетным сущностям.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на слова Семенова, путешествие специалистов из США на Луну не было фиктивным. Астронавты, вероятно, побывали на поверхности спутника, однако не пожелали рассказывать всему миру, что именно они там увидели. Ученый также добавил, что об этом свидетельствует история инженера Вернера фон Брауна, который основал миссию, а затем заболел и никогда не показывался на людях. По словам Семенова, американец хранил слишком много секретов "Аполлона".