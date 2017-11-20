Бывшая сотрудница NASA заявила, что в прошлом веке люди уже высаживались на Марс

Бывшая сотрудница NASA сделала заявление, которое шокировало весь мир.

По словам женщины, первая высадка человека на Марс уже состоялась в прошлом веке – историческое событие произошло в 1979 году. Как сообщает издание "Российский диалог", якобы Красную планету удалось посетить сразу шести астронавтам. Экс-сотрудница космического агентства уверяет, что существует и видеозапись, подтверждающая ее слова, которая, однако, бесследно исчезла.

Уточняется, что в NASA предпочли не комментировать эту новость.

Напомним, что некоторые ученые действительно придерживаются мнения, что люди были на Марсе в 60-е годы прошлого века в рамках программы "Аполлон".