Конспирологи не уверены, что земляне переживут конец света 19 ноября

Знаменитый нумеролог Дэвид Мид не уверен, что землянам удастся пережить конец света, который "назначен" на воскресенье, 19 ноября.

Эксперт привел доказательства того, что апокалипсис действительно случится сегодня. По словам Мида, об этом свидетельствует возрастание сейсмической активности на всей планете. Он полагает, что Земля пытается нам сказать об опасности – нависшей над человечеством планетой Нибиру.

Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Как уточняет сегодня vistanews.ru, ссылаясь на слова приверженца конспирологической теории, небесное тело стремительно приближается к Земле.

Отметим, что споры по поводу существования Нибиру ведутся уже довольно давно, однако до сих пор специалисты не смогли прийти к единому мнению.