Охотники на НЛО приняли рельеф спутника Нептуна за останки динозавра

Исследователи-энтузиасты, занимающиеся поиском следов внеземных цивилизаций, заявили об обнаружении на фотографии спутника Нептуна Тритона останков крупного существа, похожего на динозавра.

Данный снимок был передан на Землю американским космическим аппаратом «Вояджер-2». Уфологи уверены, что на нем изображен скелет, высота которого может достигать одного километра. По мнению скептиков, за останки охотники на НЛО приняли причудливый ледяной рельеф Тритона, пишет издание ToDay News Ufa

Ранее сообщалось, что уфолог из Китая рассмотрел человеческий скелет на фотографии лунной поверхности, сделанной американскими астронавтами.