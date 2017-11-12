Китайский уфолог разглядел на Луне скелет человека

Уфолог из Китая Мао Кан сообщил, что ему удалось обнаружить на Луне скелет, принадлежащий человеку.

Останки охотник на НЛО разглядел на фотографиях лунной поверхности, сделанных во время одной из экспедиций в рамках американской программы «Аполлон», пишет издание «Территория новостей» . Согласно гипотезе, выдвинутой исследователем-энтузиастом, скелет на спутнике Земли оставили инопланетяне. Мао Кан подкрепил данную версию тем, что его коллеги рассмотрели на других лунных снимках след ноги, который не был похож на человеческий.

Ранее китайские ученые завили, что им удастся первыми установить контакт с представителями внеземных цивилизаций.