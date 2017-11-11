Уфологи разглядели на карте окрестностей Лондона корабль из «Звездных войн»

Пользователь Google Maps заявил: ему удалось обнаружить на карте окрестностей Лондона корабль инопланетян, очень похожий на тот, что использовался в киносаге «Звездные войны».

Уфологи настаивают, что данный объект является настоящим звездолетом, а не брошенным съемочной группой фильма реквизитом, пишет «Российский диалог» . По мнению охотников на НЛО, корабль был специально спрятан некими лицами в пригороде британской столицы, чтобы его не нашли вандалы.

Ранее СМИ процитировали представителей американского военного флота, которые утверждают, что им удалось увидеть «летающую тарелку», исчезнувшую в портале в Тихом океане.