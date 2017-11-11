ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

Накануне сотрудники ВМФ США заявили, что им удалось увидеть летающую тарелку, исчезнувшую в портале в Тихом океане.

Предполагается, что корабль инопланетян применил телепортацию у побережья Штатов. Согласно некоторой информации, это удалось узнать благодаря тепловому следу от летающей тарелки пришельцев, который смогли зафиксировать спутники NASA, передает портал Vladtime.ru.

Западные СМИ утверждают, что уфологи намерены тщательно исследовать удивительное явление. Более того, специалисты не исключают, что подобные порталы могут располагаться в разных точках планеты.

В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что именно произошло в Тихом океане. Вероятно, это снова был обман зрения.