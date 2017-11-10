Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи убеждены, что им удалось рассмотреть иероглифы инопланетян, начертанные рядом с ровером NASA на Марсе.

Эксперт Роберт Андерс заявил, что ученым удалось получить весьма четкие изображения иероглифов, которые внешне напоминают японские.

Как уточняет портал "Актуальные новости", специалисты пока не могут приступить к изучению обнаруженных символов, поскольку NASA не предоставляет о них никакой информации. Более того, якобы в агентстве сообщили, что уфологи ошиблись и столкнулись с обманом зрения, а затем фотографии и вовсе исчезли из общего доступа.