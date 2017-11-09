NASA сняло на видео пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения

Американское космическое агентство NASA запечатлело пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения.

НЛО на полученных специалистами кадрах рассмотрел виртуальный уфолог Streetcap1. Он утверждает, что в середине объекта можно увидеть нечто, похожее на сидящую фигуру.

Пользователи, которые прокомментировали видео, размещенное уфологом на YouTube, высказали предположение, что на нем изображен спутник «Черный рыцарь». Часть охотников на НЛО верит, что данный инопланетный объект летает в космическом пространстве на протяжении нескольких тысячелетий.

Ранее «Аргументы недели» писали, что любители уфологии назвали дату прибытия пришельцев на Землю.