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NASA сняло на видео пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения

9 ноября 2017, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

NASA сняло на видео пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения
фото: pixabay.com

Американское космическое агентство NASA запечатлело пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения.

Уфологи считают, что 9-10 ноября на Землю могут прилететь инопланетяне

Уфологи считают, что 9-10 ноября на Землю могут прилететь инопланетяне

НЛО на полученных специалистами кадрах рассмотрел виртуальный уфолог Streetcap1. Он утверждает, что в середине объекта можно увидеть нечто, похожее на сидящую фигуру.

Пользователи, которые прокомментировали видео, размещенное уфологом на YouTube, высказали предположение, что на нем изображен спутник «Черный рыцарь». Часть охотников на НЛО верит, что данный инопланетный объект летает в космическом пространстве на протяжении нескольких тысячелетий.

Ранее «Аргументы недели» писали, что любители уфологии назвали дату прибытия пришельцев на Землю.

 

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Глава МВД Колокольцев рассказал, какие ДТП должны оформлять инспекторы ГИБДД

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NASA сняло на видео пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения

NASA сняло на видео пролет мимо Луны объекта неизвестного происхождения

Пользователи YouTube высказали предположение, что на видео изображен спутник «Черный рыцарь». Уфологи верят, что данный инопланетный объект летает в космосе на протяжении нескольких тысячелетий.

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Почему в 2017 году так сильно дорожает бензин?

В стране, которая держит первое место в мире по производству нефти, цены на топливо с начала года растут втрое быстрее инфляции? Дело тут не в дефиците топлива, выпуск бензина в целом который год на подъёме.

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Укрепление рубля «опустошило» петербургские гостиницы

Укрепление рубля «опустошило» петербургские гостиницы

Иностранные туристы больше не считают Россию бюджетным направлением. А россияне прекрасно ночуют в хостелах. Стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга растет, а заполняемость падает.

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Андрей Кончаловский: мужчины должны приставать к женщинам

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Появились данные о гибели людей при пожаре в коллекторе СВР

В Москве три человека, по уточнённым данным, погибли в результате пожара в кабельном коллекторе в одном из технических зданий СВР. Пожар в минувшую среду произошёл на одном из объектов СВР в Ясенево.

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Гендерное равенство - результат демографических перемен

Гендерное равенство - результат демографических перемен

Женщины стали меньше рожать потому, что дети почти перестали умирать. Это и позволило ей занять совсем иное, чем прежде, место в обществе.

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Почта России начала розыски выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей клиента

Почта России начала розыски выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей клиента

Размер джекпота, который достался жителю Воронежской области, составляет 506 млн рублей. Ранее «Аргументы недели» писали, что медики посоветовали победителю лотереи после получения приза временно исчезнуть.

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Ученые рассказали, к каким заболеваниям могут привести ужины перед сном

Ученые рассказали, к каким заболеваниям могут привести ужины перед сном

Ученые Национального автономного университета Мексики провели исследование и доказали, что поздние ужины и перекусы перед сном могут серьезно навредить здоровью человека.

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Почему вымирает европейская цивилизация

Почему вымирает европейская цивилизация

Согласно прогнозу Демографического отдела ООН, при нынешних показателях рождаемости коренное население европейских стран, считая Россию, сократится к 2050 году до 600 млн человек – на 128 млн за полвека.

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Астероид размером с МГУ пролетит мимо Земли в декабре

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Водитель автобуса, попавшего с детьми в ДТП под Ярославлем, умер после операции

Водитель экскурсионного автобуса, попавшего с детьми в ДТП на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" около населенного пункта Деболовское Ярославской области, скончался после операции.

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Двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний

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Трамп попросил помощи России в разрешении кризиса вокруг КНДР

Ситуация вокруг КНДР обострилась после того, как Дональд Трамп занял пост главы Белого дома. Американский лидер и представители его администрации неоднократно угрожали применить против Пхеньяна военную силу.

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Конгресс США согласовал с ограничениями размер военной помощи Украине

Конгресс США согласовал с ограничениями размер военной помощи Украине

Конгресс США принял решение выделить на военную помощь Украине в 2018 финансовом году 350 миллионов долларов, но пока тратить разрешено только половину этой суммы. На вторую половину будут наложены ограничения.

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Поставщики предрекли скорое подорожание соли в России

Поставщики предрекли скорое подорожание соли в России

Соледобытчики объяснили грядущее подорожание нехваткой железнодорожных вагонов для перевозки продукции. Еще одним следствием проблем с транспортировкой соли может стать ее дефицит на магазинных полках.

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Армия Сирии взяла под контроль последний форпост ИГ в стране

Армия Сирии взяла под контроль последний форпост ИГ в стране

Запрещенная в России экстремистская группировка ИГ лишилась своего последнего оплота на территории Сирии. Правительственным войскам удалось взять под свой контроль город Абу-Кемаль, который удерживали боевики.

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На «противодействие» России в Европе США в 2018 году потратят 4,6 млрд долларов

На «противодействие» России в Европе США в 2018 году потратят 4,6 млрд долларов

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Соратник Порошенко озвучил его позицию по разрыву дипотношений с Россией

Соратник Порошенко озвучил его позицию по разрыву дипотношений с Россией

Разорвать дипотношения с Москвой ранее предложила межфракционная группа «Укроп». В документе, подготовленном парламентариями, говорится, что Киев должен официально принять это решение в течение трех месяцев.

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