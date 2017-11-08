Уфологи считают, что 9-10 ноября на Землю могут прилететь инопланетяне
8 ноября 2017, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Британские уфологи на днях сделали заявление, которое шокировало многих.
Согласно некоторой информации, 9-10 ноября текущего года на нашу планету могут прилететь представители внеземной цивилизации. Предполагается, что космический корабль доставит на Землю большую группу инопланетян. Уфологи провели анализ космического пространства неподалеку от земной орбиты и заметили подозрительную активность.
Как передает портал Vladtime, вероятно, "летающая тарелка", движущаяся со скоростью около 700 километров в час, упадет в воду неподалеку от США. Скептики, однако, полагают, что неопознанный объект является или астероидом, или очередным обманом зрения.