В NASA прокомментировали сообщения о нависшей над Землей планетой Нибиру
6 ноября 2017, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
//Непознанное 13+
6 ноября 2017, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
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