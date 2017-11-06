В NASA прокомментировали сообщения о нависшей над Землей планетой Нибиру

В NASA прокомментировали информацию о приближении планеты Нибиру к Земле.

По словам специалистов агентства, сообщения, которые в последнее время появляются в сети, являются всего лишь интернет-обманом. Эксперты подчеркивают, что доказательств существования данного небесного тела нет, поэтому людям нечего бояться, передает " ПолитЭксперт ".

Накануне ряд уфологов, придерживающихся теории заговора, заявил, что Нибиру нависла над нашей планетой, однако власти не говорят об этом, чтобы не устраивать панику. Согласно некоторым данным, приближение столь крупного объекта к Земле может привести к катаклизмам и даже концу света.