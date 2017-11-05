Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Уфологи, которые являются приверженцами теории заговора, полагают, что власти во всем мире умышленно не говорят землянам, что над нашей планетой практически нависла угрожающая планета Нибиру.

Ряд экспертов убежден, что Нибиру быстро движется в сторону Земли, однако людям об этом не говорят, пока они сами не заметят странный объект. Как сообщает портал NewInform, якобы планета пока не видна за облаком химических веществ, распыляемых правительствами, но через некоторое время скрыть ее местонахождение будет невозможно.

Предполагается, что именно Нибиру может привести к концу света на Голубой планете, вызвав ураганы, штормы и прочие страшные катаклизмы.