Уфологи нашли на Марсе объект, похожий на двухкилометровый корабль инопланетян

Уфологи обнаружили на Марсе таинственный объект, который напоминает крайне странный летательный аппарат.

Эксперты полагают, что это космический корабль инопланетян, прилетевший из далекого космоса. Снимки, на которых запечатлен данный объект, были получены посредством беспилотной исследовательской станции Mars Global Surveyor, которая делала фотографии на Красной планете в течение 10 лет – с 1996 по 2006 год, передает "Русский диалог".

Уфологи направили в NASA требование прокомментировать обнаружение на Марсе двухкилометрового аппарата. Они отказываются верить в то, что снова столкнулись с обманом зрения.