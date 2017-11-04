Немецкому туристу привиделись пришельцы во время путешествия по Сахаре

Турист из Германии заявил, что ему удалось зафиксировать НЛО в небе над Сахарой.

Слова мужчины по фамилии Мюллер привело издание «ВладТайм». По словам путешественника, во время поездки по пустыне, он заметил в небе зависший объект, похожий на космический корабль. Мюллер утверждает, что НЛО излучал синий свет, на фоне которого можно было увидеть очертания пришельцев.

Ранее «Аргументы недели» писали, что любители уфологии рассмотрели «летающую тарелку» на фотографии спутника Юпитера Европы. Данный снимок был сделан автоматическим аппаратом Galileo. Охотники на НЛО рассчитали, что ширина обнаруженного ими корабля может достигать тысячи метров.