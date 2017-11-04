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Немецкому туристу привиделись пришельцы во время путешествия по Сахаре

4 ноября 2017, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкому туристу привиделись пришельцы во время путешествия по Сахаре
фото: globallookpress.com

Турист из Германии заявил, что ему удалось зафиксировать НЛО в небе над Сахарой.

Слова мужчины по фамилии Мюллер привело издание «ВладТайм». По словам путешественника, во время поездки по пустыне, он заметил в небе зависший объект, похожий на космический корабль. Мюллер утверждает, что НЛО излучал синий свет, на фоне которого можно было увидеть очертания пришельцев.

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