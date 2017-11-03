Похожий на космический корабль объект сняли над Великой Китайской стеной

Над Великой Китайской стеной был замечен неопознанный летающий объект. Фотографию с ним опубликовала MUFON, организация, собирающая доказательства существования инопланетян.

Фотограф, который прислал данное изображение, рассказал, что оно было сделано в 116 километрах к северо-востоку от Пекина. Автор снимка уверен, что ему удалось запечатлеть корабль инопланетян, пишет издание «Дни24». Скептически настроенные исследователи полагают, что на фотографии изображена не «летающая тарелка», а птица.

Ранее «Аргументы недели» писали, что виртуальный уфолог Streetcap1 разглядел НЛО на снимках лунной программы «Аполлон-15».