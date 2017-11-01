Похожий на корабль пришельцев объект разглядели уфологи на Европе

Уфологи рассмотрели на фотографии спутника Юпитера Европы объект треугольной формы, похожий на инопланетный космический корабль.

Данный снимок был сделан автоматическим аппаратом Galileo, сообщает издание ToDay News Ufa. Охотники на НЛО убеждены, что обнаруженный ими объект имеет искусственное происхождение. Исследователи-энтузиасты рассчитали, что его ширина может достигать тысячи метров.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи разглядели на другом спутнике Юпитера – Ио – НЛО в форме сигары. В этом случае материалом для выдвижения гипотез также стали данные, переданные на Землю аппаратом Galileo.