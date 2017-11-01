Нумерологи предсказали скорый конец света из-за приближения планеты Нибиру

Зарубежные нумерологи заявили, что конец света наступит 19 ноября текущего года. Соответствующая информация появилась на сайте Planetxnews.com.

Согласно предположению исследователей-энтузиастов, в названный ими день к Земле приблизится планета Нибиру. Ее гравитационные силы спровоцируют масштабные природные катаклизмы, в результате человечество погибнет.

Астрономы, прокомментировавшие данные сообщения, отметили, что серьезно к ним относиться нельзя. Несмотря на это, информация об очередном конце света вызвала большой интерес у интернет-пользователей. Так, заметку на эту тему, размещенную на сайте британской газеты Daily Mail, перепостили около 20 тысяч человек.