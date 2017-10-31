Американский уфолог рассмотрел на Марсе скульптуру крокодила
31 октября 2017, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг заявил, что ему удалось обнаружить на Марсе большую бутылку и скульптуру крокодила.
Данные предметы охотник на НЛО рассмотрел на фотографиях, которые передал на Землю марсоход Spirit, изучавший Красную планету на протяжении шести лет. Как пишет издание OAnews, Уоринг не сомневается в правильности своих выводов и уверен, что в скором времени представленные им доказательства существования инопланетян будут признаны официально.
Ранее «Аргументы недели» писали, что спутниковая камера сняла неопознанный летающий объект во время наблюдений за пожарами в Калифорнии.