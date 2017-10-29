Уфологи зафиксировали в Солнечной системе объект, похожий на корабль пришельцев

Американские уфологи в ходе наблюдения за созвездием Лира заметили объект, напоминающий корабль пришельцев, который прилетел в Солнечную систему.

Специалисты пытаются понять, что именно им удалось рассмотреть. Эксперты отбросили версию об астероиде и решили, что это могла быть межзвездная комета, но никак не корабль инопланетян, передает Dni24.

Уфологи, однако, не сдаются и стараются найти доказательства появления представителей внеземной цивилизации в Солнечной системе. Известно, что таинственный объект имеет диаметр около 400 метров и движется осмысленно по одной траектории.