Охотники на НЛО назвали ползущие камни доказательством обитаемости Луны

Уфологи заявили о том, что им удалось найти доказательства существования жизни на Луне.

Как пишет издание «Дни24», одним из феноменов, который может свидетельствовать об обитаемости спутника Земли, являются ползущие камни. Охотники на НЛО утверждают, что данные объекты перемещаются по поверхности небесного тела и меняют свою форму. Некоторые исследователи-энтузиасты предполагают, что в движущихся камнях заключена внеземная форма жизни.

Ранее «Аргументы недели» сообщили, что любители уфологии рассмотрели НЛО на лунном кратере Тихо. Он образовался 110 млн лет назад после столкновения Луны с метеоритом.