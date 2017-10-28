Уфологи приняли кусок марсианской горной породы за корабль инопланетян

Авторы YouTube-канала Paranormal Crucible заявили, что им удалось обнаружить на Марсе потерпевший крушение корабль инопланетян.

«Летающую тарелку» уфологи рассмотрели на снимке Красной планеты, сделанном одним из аппаратов NASA, изучавших поверхность небесного тела. Исследователи-энтузиасты полагают, что на фотографии изображен корабль длиной почти 2 километра, разбившийся несколько тысяч лет назад, пишет culturavrn.ru. Скептически настроенные пользователи написали в комментариях, что за звездолет охотники на НЛО приняли кусок выступающей над поверхностью планеты горной породы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский радиолюбитель разглядел на снимке Марса руины древнего города.