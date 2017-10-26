Уфологи приняли Луну за девятую планету Солнечной системы

Уфологи заявили, что им удалось обнаружить девятую планету Солнечной системы.

Небесное тело исследователи-энтузиасты разглядели на записи, сделанной камерой американского спутника Solar, изучающего Солнце. На опубликованном уфологами видео видно, как на фоне звезды проплывает объект больших размеров. Охотники на НЛО предположили, что спутнику удалось снять Глорию, планету, которая якобы является двойником Земли.

В NASA к этим гипотезам отнеслись скептически, пишет издание «Территория новостей». Там заявили, что за планету уфологи приняли Луну, орбитальная траектория которой прошла между Солнцем и камерами Solar.