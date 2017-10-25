Похожий на сперматозоид объект разглядела на Марсе британка

Охотники на НЛО разглядели на поверхности Марса объект, похожий на гигантский сперматозоид.

Данный объект, длина которого достигает шести километров, обнаружила на одном из снимков Красной планеты британский уфолог по имени Мари. Женщина сделала предположение, что ей удалось отыскать живое существо, подобное тем, что населяют земные океаны.

Мнения подписчиков YouTube-канала Мари разделились. Одна часть комментаторов увидела на фотографии воронку с водой, другая – корабль инопланетян, отмечает Planet Today.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский уфолог Валентин Дегтярев нашел НЛО на снимке амазонских лесов.