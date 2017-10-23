Ученые-уфологи, которые, очевидно, являются фанатами саги "Звездные войны", рассмотрели на Марсе нечто, напоминающее голову Дарта Вейдера.

Объект, однако, имеет не черный цвет, а темно-синий. Ряд экспертов убежден, что это не обман зрения, а настоящая голова персонажа цикла фильмов.

Как сообщает портал UFO Sightings Daily, ранее на Красной планете были обнаружены несколько десятков подобных голов, однако их сложно было анализировать из-за плохого качества снимков. Скептики считают, что объект, о котором идет речь, всего лишь камень необычной формы.