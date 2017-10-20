Уфологи разглядели на побережье Флориды нечто, напоминающее затонувшие пирамиды

Нечто, напоминающее затонувшие пирамиды, заметила группа уфологов у побережья Флориды, США.



Необычную находку удалось сделать при помощи изучения местности посредством сервиса Google Earth.

Предполагается, что пирамиды построены из камня. Уфологи, как уточняет портал gazetadaily.ru, пока не могут объяснить точное происхождение объектов, однако не исключают, что их очень давно могли возвести пришельцы. К месту находки планируется отправить водолазов.



