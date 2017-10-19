Уфологи назвали возможную дату нападения НЛО на Землю

Уфологи заметили, что к нашей планете приближаются неопознанные летающие объекты. Специалисты уверены, что внеземные существа готовятся к враждебной атаке на нашу планету. И по расчетам уфологов, это произойдет совсем скоро – в декабре 2017 года, передает НСН.

Отмечается, что корабли пришельцев ранее поменяли свою траекторию движения, но некоторые позже продолжили движение к Земле. При этом, эксперты заявили, что летящие корабли отличаются гигантской площадью, самый крупный из них достигает 4000 квадратных метров. Так, что незамеченными летающие тарелки явно не останутся.

Отметим, что в последнее время уфологи все чаще говорят о скором пришествии внеземных существ. В частности, российский эксперт Михаил Шкотерн утверждает, что НЛО облюбовали Россию. По мнению исследователя, первый раз в истории планеты инопланетяне высадились на территории нашей страны, в Якутии. Другие материки заинтересовали внеземной разум значительно позже.

А вот американские ученые заявляют, что инопланетяне существуют, но избегают встреч с жителями Земли. Причина, по их мнению, в том, что представители внеземных цивилизаций боятся людей. Из-за страха внеземные существа живут в удаленных уголках вселенной и никогда не посетят Землю.