Уфологи разглядели на фото, сделанных на Марсе, странный НЛО в форме осьминога

Международная группа ученых-уфологов нашла на Марсе странный НЛО в форме осьминога, скрывающегося под возвышенностью Хиннерса. Сама возвышенность находится в районе Марафонской долине.

Непонятный объект расположен среди булыжников. Он выделяется оригинальной формой. По мнению исследователей космического пространства, это корабль инопланетян, сообщает ToDay News Ufa.

Объект был сооружен разумными существами, поскольку другие камни имеют хаотичный разброс, уверяют уфологи.

Скептики ссылаются на вновь разыгравшуюся фантазию ученых и не видят в этой фигуре ничего необычного.

Ранее уфологи из Тайваня обнаружили на снимках Марса, сделанных марсоходом NASA, предмет, похожий на древнюю чашу. По мнению исследователей, подобная чаша уже была найдена в южноамериканской гробнице.

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев рассмотрел на Марсе «звездолет» длиной более 18 километров.