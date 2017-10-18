В NASA отрицают информацию о приближении к Земле сотни кораблей пришельцев

В NASA решительно опровергли информацию о том, что к Земле в настоящий момент приближаются сотни НЛО.

В агентстве подчеркнули, что никаких подозрительных летающих объектов на околоземной орбите в рамках последнего исследования обнаружено не было, передает портал "Газета Daily".

Ранее, однако, ряд астрономов сообщил, что к Голубой планете стремительно летят сотни неопознанных летательных аппаратов. В NASA полагают, что специалисты могли принять метеориты за НЛО, и подчеркивают, что землянам не о чем беспокоиться. Пока инопланетяне ни разу не выходили на связь.