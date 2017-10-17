В мире мертвых: семь призраков Петербурга

"Санкт-Петербург.ру" предлагает вспомнить самые известные легенды Северной столицы о том, как на ее улицах можно встретить призраки Ленина, декабристов и плачущей женщины.



Девушка со шрамом на шее



Пожалуй, самый жуткий миф нашего мрачного "рефтинга" связан с участком канала Грибоедова возле Спаса-на-Крови. Как известно, храм был построен на том месте, где 1 марта 1881 года пролилась кровь императора Александра II, погибшего от взрыва бомбы. Пять раз до этого пытались убить царя, и шестая попытка оказалась удачной. Народоволец Игнатий Гриневицкий бросил смертоносный снаряд под колеса императорской кареты на Екатерининском канале. День спустя после гибели императора решено было увековечить трагедию. Чтобы место взрыва оказалось внутри церкви, набережную немного расширили, поэтому кажется, что храм слегка выступает вглубь канала.



Некоторые петербуржцы верят, что иногда на мостике через канал Грибоедова появляется силуэт девушки со шрамом на шее и белым платком в руке. Именно взмахом платка террористка Софья Перовская дала сигнал бомбометателям. Позже в числе других народовольцев-заговорщиков она была повешена на плацу Семеновского полка.



Призрак метрополитена



При строительстве перегона между станциями Парк Победы и Электросила в 1950-х годах произошел взрыв сжиженного газа, в результате которого погиб рабочий. После этого случая машинисты ночных смен стали иногда замечать в тоннеле фигуру человека в спецовке.



Позже начали происходить и вовсе загадочные случаи – люди падали с перронов и эскалаторов, и те, кто оставался в живых, в один голос рассказывали, что перед ними будто из воздуха возникал мужчина в окровавленной спецовке и толкал их. В 1960-х эти случаи прекратились так же внезапно, как и начались.





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