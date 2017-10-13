Охотники на НЛО рассмотрели на Марсе мини-базу инопланетян

Уфологи заявили, что им удалось найти на Марсе мини-базу инопланетян.

Соответствующую информацию опубликовало издание ToDay News Ufa. В заметке, размещенной на сайте, говорится о том, что объект, который, согласно мнению охотников на НЛО, является брошенной базой, обнаружен на снимке марсианского Гематитового хребта. Согласно расчетам уфологов, данная база не должна превышать своими размерами автобус.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев разглядел на фотографии Красной планеты, предоставленной сервисом Google Mars, корабль пришельцев длиной более 18 километров.