Ученые полагают, что человечество могло зародиться на другой планете

Ученые полагают, что человечество могло зародиться не на планете Земля.

Один из астронавтов, принимавших участие в миссии "Аполлон-15", считает, что Голубая планета – лишь колония инопланетных существ. Как уточняет издание Newinform.com, человеческая раса могла быть очень давно переселена с каких-либо других небесных тел.

Ученый заметил, что древние цивилизации развивали технологии такими темпами, которые современным землянам и не снились. Он также предположил, что человечество отнюдь не идет по пути прогресса, а напротив – деградирует.