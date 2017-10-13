Ученые случайно поймали сигнал из космической пустоты

Ученым случайно удалось поймать радиосигнал от неустановленного источника в космической пустоте.

Предполагается, что сигнал поступил из района, расположенного за рукавом Персея в Млечном пути. Согласно последней информации, "послание" представляет собой короткие радиовсплески.

Как уточняет портал gazetadaily.ru, астрономы потратили несколько месяцев на то, чтобы выяснить, являются ли данные радиосигналами частью естественного шума вселенной, или имеют искусственное происхождение. В настоящий момент точный результат исследований неизвестен, однако сообщается, что в регионе космоса, о котором идет речь, нет никаких объектов.