Google Maps отретушировал фото, на котором невиданное существо на улице Франции

Просматривая фотографии, сделанные сервисом во Франции, пользователи были напуганы тем, что они наткнулись на загадочное и пугающее существо, стоящее на фоне дверей балкона одного из зданий.

Пользователь сделал скриншот этого необычного объекта и поделился им в Сети. У существа были большие фиолетово-синие глаза и длинные волосы. Примечательно, что после этого в Google Maps решили заретушировать эту фотографию, сообщает ВладТайм.

Неизвестное существо, которого некоторые пользователи Сети прозвали пришельцем, сфотографировано на балконе одного из жилых домов, расположенных во Французском городе Нанси. Многие считают, что это просто чучело, или религиозная статуя.

Представители Google Maps свое решение никак не прокомментировали.







