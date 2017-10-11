Уфологи увидели НЛО в форме куба на опубликованных NASA снимках Солнца

Любители уфологии разглядели неопознанный летающий объект в форме куба на снимках Солнца, опубликованных NASA.

Данные фотографии были получены с помощью камеры EIT 171, сообщает UFO.SPACE. Обнаруженный исследователями-энтузиастами куб, по их словам, обладает ровными гранями и по своим размерам вдвое превосходит Землю. Скептики настаивают на том, что данного объекта не существует – он мог появиться на снимках вследствие технических сбоев в работе камеры.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что охотники на НЛО сообщили о попавшем к ним в руки секретном документе ФБР, в котором упоминаются инопланетяне-асуры.