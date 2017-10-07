Ученые пытаются раскрыть тайну прыгающих лунных валунов

Двигающиеся камни на Луне не дают покоя ученым и уфологам. Конспирологи уверены, что массивные валуны двигают для своих нужд инопланетяне. Существует даже версия, что сами камни — живые существа, имеющие волю.

Лунные валуны, весом до нескольких тонн свободно передвигаются по склонам кратеров и даже совершают небольшие прыжки.

Ближе всего к разгадке тайны лунных камней подошли геологи. Они объясняют такое активное движение стандартными физико-химическими процессами. На валуны свое влияние оказывает гравитация и разница в температурных режимах, которые на спутнике Земли имеют циклический характер, сообщает ToDay News Ufa. Из-за перемены температурного режима валуны то нагреваются, то охлаждаются, теряя тепло. Потеря энергии влияет на их перемещение.

Наиболее разумная теория, выдвигаемая учеными, говорит о том, что подобное поведение валунов на Луне объясняется движением по естественному спутнику Земли из-за колебаний космического тела. Астрофизики полагают, что все движения прыгающих валунов обусловлены сейсмологической активностью спутника