В небе над Канадой наблюдалось загадочное явление

В небе над Канадой нависла гигантская ярко-пурпурная дуга, появившаяся после магнитной бури. По словам жителей провинции Альберта, уникальное свечение продержалось в небе около 30 минут, после чего бесследно растворилось.

Ученые объясняют происхождение этой зловещей красоты, прозванной "Дугой Смерти" раскаленными газовыми потоками. Уфологи настаивают на том, что дуга является предвестником Апокалипсиса, сообщает "Территория новостей".

Ранее в штате Луизиана местные жители стали очевидцами пугающего явления в небе. На небосводе образовалась гигантская тень, очертаниями напоминающая огромный треугольник. Его края были подсвечены.