Фотограф на Дальнем Востоке заснял нечто, напоминающее НЛО

На Дальнем Востоке фотограф случайно запечатлел нечто, очень напоминающее неопознанный летающий объект.

Мужчина по имени Владимир Воцичак решил продемонстрировать фотографию общественности. Оказалось, что любитель снимать природу на камеру вышел прогуляться и заметил странную конструкцию, которая вышла из облака, опустилась вниз и зависла, якобы, всего лишь в нескольких метрах над землей, передает Discover.24.

Через какое-то время объект внезапно исчез. Очевидец подчеркнул, что из "корабля" никто не выходил. В настоящий момент нельзя точно сказать, действительно ли фотограф смог запечатлеть летающую тарелку, или это был всего лишь обман зрения.