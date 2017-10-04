Странный светящийся треугольник появился в небе штата Луизиана

В штате Луизиана местные жители стали очевидцами пугающего явления в небе. На небосводе образовалась гигантская тень, очертаниями напоминающая огромный треугольник. Его края были подсвечены.

Пользователи сети предположили, что подобные явления в виде геометрических фигур в небе являются предвестником очередной катастрофы., сообщает "Территория новостей".

Вторая версия – инопланетяне. Некий корабль или иной объект, необходимый для каких-то экспериментов пришельцев.

Специалисты национальной метеослужбы не смогли природному феномену, зафиксированному в воздушном пространстве над территорией крупного штата, дать какое-либо объяснение.

24 сентября жители Словакии наблюдали странное явление, которое не оставило равнодушным даже самых неверующих. Очевидцу удалось снять видео, как среди ясного неба открываются «небесные врата» и трубный звук льется с небес.

В сети появилось снятое в Соединенных Штатах видео, на котором предположительно запечатлен неопознанный летающий объект. Уфологи уверяют, что это гигантский прозрачный корабль инопланетян, посетивших Землю.