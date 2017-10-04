Ученые нашли на Марсе объекты, напоминающие останки животных

Палеонтологи изучили снимки, полученные с Марса, и сообщили, что на поверхности планеты обнаружены объекты, которые не удавалось зафиксировать ранее.

По форме некоторые находки напоминают останки животных. В частности, на одной из фотографий, сделанных космическим зондом Curiosity в 2013 году, ученые рассмотрели нечто, похожее на череп динозавра, передает сегодня ФАН.

Кроме того, специалисты заметили объекты, напоминающие черепа птицы археоптерикса и современного гепарда. В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, действительно ли палеонтологам удалось сделать научное открытие, или это всего лишь обман зрения.