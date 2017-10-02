Перечислены самые знаменитые паранормальные явления России

Названы одиннадцать паранормальных явлений зарегистрированных на территории Российской Федерации. В список, составленный экспертами, попали самые интересные и шокирующие события.

На территории нашей страны происходит немало таинственного и необъяснимого.

Многие вернувшиеся с орбиты советские космонавты рассказывали о неопознанных летающих объектах, появлявшиеся вблизи земных космических аппаратов, и учёные до сих пор не могут дать объяснение этому феномену. Космонавт Владимир Ковалёнок на борту «Салют-6» увидел из иллюминатора станции НЛО, который совершил облет нашей планеты.

На втором месте оказался нашумевший «челябинский метеорит», который вызвал массу обсуждений не только среди местных жителей, но и в кругах уфологов и астрофизиков. Он появился в небе над городом 2 года назад.

На третьей строчке разместился Сахалинский монстр. В сентябре 2006 года небывалый скелет был обнаружен на острове Сахалин.

В списке упомянут народный обряд, который связан с мифическим существом русалкой. Ее проводы называют Троицкой неделей.

Эксперты не обошли вниманием ракетный военный полигон близ села Капустин Яр на северо-западе Астраханской области, который часто встречается в сводках самых странных и необъяснимых происшествий. Здесь с удивительной регулярностью наблюдаются различные НЛО и прочие любопытные феномены.

В список попала также Нинель Кулагина, которая шокировала людей своими экстрасенсорными способностями. Далее были записаны загадочный дракон из озера Бросно, а также знаменитые кремлевские призраки.

Вошли в список российские ВКС за свой потенциал и 12 километровая скважина на Кольском полуострове.

Подробнее об этих странных явлениях можно прочесть здесь.