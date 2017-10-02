Уфологи опубликовали информацию о путешествии американцев на планету гуманоидов

Американцы осуществили секретный полет на планету гуманоидов Серпо, которая находится на расстоянии в 39 световых лет от Земли. Соответствующую информацию опубликовали уфологи.

Охотники на НЛО утверждают, что миссия состоялась в 80-90-х годах прошлого века, в ней участвовали несколько человек, в том числе и женщины. Согласно данным некоторых источников, астронавты прожили на планете около 10 лет. Другие детали экспедиции остаются засекреченными, пишет издание «Территория новостей».

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что в небе над Соединенными Штатами был запечатлен объект, который, как утверждают уфологи, является прозрачным кораблем инопланетян.