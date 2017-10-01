Уфологи разглядели на обратной стороне Луны обломки корабля инопланетян

Уфологи заявили об обнаружении на обратной стороне Луны обломков корабля инопланетян.

Данный объект охотники на НЛО разглядели на фотографиях, сделанных космическим аппаратом «Аполлон-11», с помощью которого американцы высадились на Луне в 1969 году. По словам исследователей-энтузиастов, часть разбившегося корабля находится в районе кратера Дедал. Скептики настаивают на том, что за НЛО уфологи приняли лунный камень необычной формы, пишет издание ToDay News Ufa.

Ранее «Аргументы недели» писали, что любители уфологии уточнили сроки вторжения пришельцев на Землю. Согласно данной информации, инопланетяне намерены прибыть на планету в декабре текущего года.