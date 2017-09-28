В кольцах Сатурна уфологи разглядели захоронения инопланетян

Космический аппарат «Кассини» завершил свою работу на орбите Сатурна, сгорев в его атмосфере. Уфологи, изучившие полученные с его помощью фотографии, сообщили, в кольцах планеты располагается кладбище гуманоидов.

Около Сатурна ученые насчитывают порядка 60 спутников, а также множество осколков неизвестного происхождения, вращающихся в кольцах гиганта.

Испанские уфологи называют образования кладбищем инопланетных цивилизаций, образовавшимся из-за столкновения спутника с гигантским НЛО. Согласно их теории, столкновение повлекло разрушение космического тела. Следовательно, среди осколков находятся и останки пришельцев, сообщает ToDay News Ufa. В своих выводах они опираются на то, что в кольцах этой планеты отмечается наличие разнообразных аномалий.

Ранее сообщалось, что непосредственно перед крушением, спутник “Кассини” заснял в кольцах Сатурна таинственный объект. Заметить его удалось энтузиастам на кадрах, обнародованных специалистами американского агентства NASA.