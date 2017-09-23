Рядом с Луной разглядели таинственный черный НЛО

Около Луны уфолог заметил черный НЛО. Исследователь космических просторов из США наблюдал в телескоп за небом и обнаружил рядом с естественным спутником Земли странный объект темного цвета.

Уфолог считает, что это был космический корабль довольно внушительных размеров, выделяющий густой дым по траектории полета.

Специалист говорит, что раньше он никогда не сталкивался с таким явлением, сообщают "Актуальные новости". Теперь он будет тщательнее следить за движениями вокруг Луны.

Ранее сообщалось, что непосредственно перед крушением, спутник “Кассини” заснял в кольцах Сатурна таинственный объект. Заметить его удалось энтузиастам на кадрах, обнародованных специалистами американского агентства NASA.